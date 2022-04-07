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Пробный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет в столице

Лейла Алиева

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Пробный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет в столице
Фото: Денис Гришкин / mos.ru

Пробный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет в Москве с 11 апреля по 27 мая. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Выполнять задания по 24 предметам можно будет дистанционно. В зависимости от класса и предмета на решение школьникам дадут дается от 45 до 150 минут.

Для учеников третьих и десятых классов подготовили перечень заданий по русскому языку и математике, а для школьников с шестого по десятый — по искусству (МХК), физике, химии и экономике.

Для участия во Всероссийской олимпиаде потребуется специальный код, который можно получить в школе или самостоятельно на сайте. Тем, кто планирует выполнять задания по нескольким предметам, потребуется отдельный код для каждой дисциплины.

В соответствии с расписанием предметов задания можно выполнять с 09:00 до 21:00 на сайте. Предварительное количество набранных баллов участники смогут узнать сразу после прохождения олимпиады. Результаты и правильные ответы будут доступны на сайте — ознакомиться с ними можно будет, введя свой код, пишется на официальном сайте мэра Москвы.

5 апреля на официальном сайте мэра Москвы сообщили о том, что победителями и призерами на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе и истории стали 118 учеников московских школ.

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