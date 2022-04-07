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Совершивший убийство в 1996 году мужчина предстанет перед судом в Иркутске

Елена Самойлова

Происшествия
Совершивший убийство в 1996 году мужчина предстанет перед судом в Иркутске
Фото: СК РФ по Иркутской области

Перед судом предстанет мужчина, совершивший убийство 25 лет назад. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

Как сообщили в ведомстве, летом 1996 года мужчина вместе со своим другом и двумя женщинами пытался уехать из аэропорта Иркутска в сторону области. Для этого они остановили автомобиль и попросили водителя их подвезти.

— Во время движения мужчина, действуя из корыстных побуждений, решил завладеть транспортным средством. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться. В этот момент подозреваемый достал обрез ружья и выстрелил в шею водителю, — уточняется в сообщении регионального СК.

Тело погибшего мужчины попутчики спрятали в лесу, а затем скрылись на похищенной машине. До 2021 года стрелявший скрывался от следствия, однако место его нахождения все же было установлено и мужчину задержали.

На кадрах со следственного эксперимента мужчина подробно показал и рассказал, как было совершено убийство.

Видео: Пресс-служба СК РФ по Иркутской области

— Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе.

В Московской области мужчина признан виновным в заказном убийстве. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Собранные следователем доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 25-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве, совершенном по найму, а также в двух эпизодах незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия, — рассказала представитель ведомства.

Накануне, 6 апреля, в колонию на 14 лет отправили мужчину, совершившего заказное убийство. Знакомый потерпевшего обратился к подсудимому как к исполнителю, тот согласился за определенную сумму денег, превышающую миллион рублей. Тогда организатор предоставил ему боеприпасы и огнестрельное оружие. В октябре 2021 года в Дубне мужчина выстрелил потерпевшему в голову, отчего тот скончался на месте.

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