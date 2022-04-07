«Забыли, кто протянул руку помощи»: Захарова осудила позицию Италии по санкциям

Фото: МИД РФ

Позиция итальянских властей относительно санкций в отношении России неприлична. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Рим забыл о том, как Москва в первых рядах оказала Италии помощь в период пандемии коронавируса.

Захарова отметила, что когда Италия подвергалась остракизму со стороны Европы, Россия и КНР пришли ей на помощь.

— Она, наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи. И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну, — заявила представитель МИД в эфире программы «Соловьев.Live».

Она добавила, что позиция итальянского народа отличается от позиции руководства — граждане Италии испытывают чувство стыда за свою власть.

Захарова подытожила, что Италия не понимает роли Европейского союза в конфликте на Украине.

Накануне российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Италии. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. По его словам, российскому послу сообщили о высылке 30 российских дипломатов из страны.