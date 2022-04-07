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Собянин упростил порядок проведения перепланировки нежилых помещений в столице

Лейла Алиева

Город
Собянин упростил порядок проведения перепланировки нежилых помещений в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство Москвы упростило порядок переустройства и перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующее постановление подписан мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, согласование проекта с Москомархитектурой больше не является необходимостью. Это также касается и внешнего облика фасадов.

Помимо этого, отменяется требование о проведении повторных обмеров помещений Бюро технической инвентаризации (БТИ). Ранее предельный срок действия поэтажных планов нежилых помещений и других документов БТИ составлял пять лет.

Кроме того, по решению мэра Москвы до 31 декабря 2022 года введен мораторий на назначение административных штрафов при согласовании уже выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений в многоквартирных домах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На официальном сайте мэра уточняется, что благодаря таким мерам снизятся расходы на проведение перепланировок и ранее проведенные перепланировки легализуются.

17 марта правительство Москвы приняло решение продлить предельные сроки легализации перепланировок, проведенных в жилых домах города и как-либо изменивших архитектурный облик зданий, до 1 января 2023 года.

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