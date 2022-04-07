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Иммунолог Крючков перечислил методы борьбы со «стелс-омикроном»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Крючков перечислил методы борьбы со «стелс-омикроном»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал как защититься от «стелс-омикрона».

По словам эксперта, лучше всего защищены от заражения новым штаммом те, кто уже переболел «омикроном» в течение последних шести месяцев.

Иммунолог выразил уверенность в том, что эффективно контролировать распространении инфекции возможно при соблюдении ряда мер.

Во-первых, необходимо помнить о вакцинации и ревакцинации, так как прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Также необходимо помнить о средствах индивидуальной защиты в многолюдных местах. Маски снижают риск заражения в несколько раз. Их стоит носить в транспорте, в общественных местах, в закрытых помещениях. Также необходимо использовать санитайзеры и соблюдать социальную дистанцию, передает «МИР 24».

7 апреля власти Китая сообщили о 23 107 случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Подъем заболеваемости произошел из-за распространения «стелс-омикрона», передает ФАН.

До этого иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «ВМ» оценил опасность нового штамма коронавируса XE.

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