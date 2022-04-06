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Иммунолог Жемчугов оценил опасность нового штамма коронавируса XE

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил опасность нового штамма коронавируса XE
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Необходимо время, чтобы понять, насколько опасен для человечества новый вариант коронавирусной инфекции XE, который был выявлен в Великобритании. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-иммунолог Вячеслав Жемчугов.

По словам медика, в настоящее время нет смысла «гадать», насколько новая версия будет опасной.

— Ученым нужно время, чтобы собрать статистику о том, как действует обновленный вариант вируса. Насколько он опасен, можно ли, имея вакцину, противостоять ему, — говорит эксперт. — Очень большой вопрос: заразятся ли новым штаммом люди, которые получили первые дозы вакцин еще в 2020 году? Заразятся ли те, кто уже переболел коронавирусом варианта «омикрон»?

Эксперт предположил, что ряд вакцин, возможно, придется актуализировать, чтобы иметь защиту от мутированных версий болезни. В то же время Жемчугов добавил, что предугадать, как себя поведет вариант COVID-19 XE, очень сложно. Для этого нужны детальные исследования.

Накануне британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2, и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было обнаружено случаев инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции ХЕ.

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