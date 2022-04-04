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Терапевт рассказал о новом штамме COVID-19, обнаруженном в Великобритании

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Терапевт рассказал о новом штамме COVID-19, обнаруженном в Великобритании
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что в Великобритании обнаружили еще более заразный штамм коронавируса, чем «стелс-омикрон».

— Его пока так называют, это условное наименование. У него из отличительных особенностей еще примерно на десять процентов выше способность передачи от человека к человеку по сравнению со «стелс-омикроном», — отметил эксперт в комментарии «Москве 24».

По словам эксперта, высока вероятность, что этот штамм рано или поздно придет в Россию. Но когда именно это произойдет, покажет время, объяснил он.

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Накануне британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2 и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения, передает ФАН.

29 марта сообщалось, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах.

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