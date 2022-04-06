В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с вариантом коронавируса XE в России

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В России не было обнаружено случаев инфицирования новым вариантом коронавирусной инфекции ХЕ. Об этом в среду, 6 апреля, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— В России случаев выявления заражений вариантом XE не обнаружено, хотя на сам «стелс-омикрон» BA.2 приходится до 80 процентов всех новых случаев, — отметил специалист.

Он добавил, что в настоящее время заболеваемость коронавирусом в стране находится на самых низких показателях за все время пандемии.

Хафизов добавил, что штамм COVID-19 «стелс-омикрон» быстро распространился в Китае из-за достаточно низкой степени иммунизации населения. Специалист предположил, что вариант коронавируса «стелс» мог быть завезен в страну во время Олимпиады в Пекине.

Он подытожил, что дисциплинированность и своевременная вакцинация помогли жителям КНР избежать большого количества летальных исходов, передает РИА Новости.

Накануне британские медики сообщили о выявлении новой мутации коронавирусной инфекции. Специалисты анализируют обнаруженный вариант вируса XE, который возник из смешения BA.1 и BA.2 и оценивают его опасность для населения. Сообщается, что на сегодняшний день данный штамм показал переменную скорость темпов распространения.