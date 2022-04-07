Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Планы на первый квартал по программе реновации в Москве выполнили в полном объеме

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Планы на первый квартал по программе реновации в Москве выполнили в полном объеме
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Москве в полном объеме выполнили планы на первый квартал по программе реновации. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В первом квартале началось расселение 33 домов в 16 новостроек, расположенных в семи административных округах города. Более шести тысяч жителей получили предложения равнозначных квартир. Таким образом, можно констатировать, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме, — рассказал Левкин.

По его словам, участники программы реновации получили новые квартиры, как и планировалось в первом квартале 2022 года. Помимо этого, в Москве строят более 160 зданий, а с начала реализации программы под заселение передали 165 домов, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

7 апреля глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о том, что в столичном районе Зюзино начнется заселение в новый жилой дом, построенный по программе реновации. При этом жителям города также предложили равнозначные квартиры в конце февраля 2022 года.

Читайте также:
Сергей Левкин Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте