Планы на первый квартал по программе реновации в Москве выполнили в полном объеме

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В Москве в полном объеме выполнили планы на первый квартал по программе реновации. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В первом квартале началось расселение 33 домов в 16 новостроек, расположенных в семи административных округах города. Более шести тысяч жителей получили предложения равнозначных квартир. Таким образом, можно констатировать, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме, — рассказал Левкин.

По его словам, участники программы реновации получили новые квартиры, как и планировалось в первом квартале 2022 года. Помимо этого, в Москве строят более 160 зданий, а с начала реализации программы под заселение передали 165 домов, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

7 апреля глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о том, что в столичном районе Зюзино начнется заселение в новый жилой дом, построенный по программе реновации. При этом жителям города также предложили равнозначные квартиры в конце февраля 2022 года.