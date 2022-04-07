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Москвичей переселят в новостройку на юго-западе столицы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Москвичей переселят в новостройку на юго-западе столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичном районе Зюзино начнется заселение в новый жилой дом, построенный по программе реновации. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— В старой пятиэтажке на улице Керченской (дом 30) проживают 195 человек из 80 семей. Для их расселения по программе реновации возвели современный комфортный дом на той же улице, — заявил он.

При этом жителям города также предложили равнозначные квартиры в конце февраля 2022 года. За это время 177 москвичей из 73 семей определились с новым жильем для переезда. Остальные жители дома продолжают осматривать предложенные квартиры.

Новостройку возвели в 2021 году по адресу Керченская улица, дом 28а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 6 апреля, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что новостройку, возведенную по программе реновации, введут в эксплуатацию в 2022 году в Ломоносовском районе.

Жилой дом располагается по адресу улица Архитектора Власова, владение 2. В доме 216 квартир с улучшенной отделкой. Из них 36 — однокомнатные, 120 — двухкомнатные и 60 — трехкомнатные.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что 50 тысяч жителей города переехали в новые квартиры по программе реновации.

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