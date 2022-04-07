Учебный корпус на 500 мест с зимним садом построят на севере столицы

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Северный административный округ, район Ховрино Карта всех событий

Учебный корпус на 500 мест с зимним садом появится в районе Ховрино. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Строительство новых образовательных учреждений является приоритетным направлением работы правительства Москвы. Так, Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство пятиэтажного учебного корпуса на Клинской улице на 500 учащихся с восьмого по 11-й класс, — рассказала Яковлева.

По ее словам, в корпусе оборудуют универсальные классы, кабинеты для изучения естественных наук, иностранных языков и программирования, спортивный и актовый залы, информационный центр с библиотекой, зонами для групповых и индивидуальных занятий и медиатекой. На первом этаже расположится столовая с обеденным залом на 250 мест.

На втором будет зимний сад. На четвертом и пятом расположатся лаборантские, академический и инженерный лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Отмечается, что в учебном заведении смогут также учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Для таких учеников оборудуют специальные санузлы, пониженные борты с пандусами и рельефным покрытием, тактильные указатели.

Территорию школы планируют озеленить и построить зону отдыха, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

4 апреля глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о том, что в районе Ховрино на севере Москвы построят пятиэтажный учебный корпус на 500 мест с зимним садом.