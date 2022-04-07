Спортивный врач рассказал, что делать при болях в коленях

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Спортивный врач-реабилитолог, невролог, мануальный терапевт Владимир Демченко объяснил, что нужно делать, чтобы колени не болели.

Он отметил, что необходимо выполнять физические упражнения, причем их характер будет подбираться в зависимости от проблем, которые нужно решить.

— Чтобы не болело, нужно, чтобы все мышцы бедра были укреплены. Для этого нужно делать упражнения «копенгагенская» планка, боковая планка и ягодичный мостик, но ногу нужно ставить на последнем упражнении так, чтобы прокачивалась передняя поверхность бедра. При этом икроножная мышца должна быть и сильной, и растянутой одновременно. Выполнение этих упражнений положительно скажется на состоянии ваших коленей, — сказал эксперт в интервью для YouTube-канала RTVI.

При снижении плотности костей, которое происходит с возрастом, необходимо принимать препараты с содержанием кальция и других веществ. Женщинам после 50 лет, чтобы снизить риски остеопороза, нужно сдавать анализы на плотность костей. По словам врача, употребление коллагена положительно скажется на состоянии связок.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора перечислили основные продукты, которые стоит включить в рацион, так как они могут выступать в качестве природных анальгетиков при боли в суставах.