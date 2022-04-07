Более 80 килограмм мефедрона изъято из нарколаборатории в Алтайском крае

Фото: МВД Медиа

Полицейские изъяли более 80 килограммов мефедрона из нарколаборатории в Алтайском крае. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сначала появилась информация, что на территории Омской области функционирует нарколаборатория. Однако вскоре полицейские выяснили, что филиалы лаборатории по производству синтетических наркотиков действуют еще в нескольких регионах.

— С целью конспирации злоумышленники перемещались по нескольким субъектам РФ и после каждой крупной реализованной партии запрещенного вещества перевозили лабораторное оборудование на новое место. Они арендовали в сельских населенных пунктах частные дома, где продолжали производить наркотики, — рассказала Волк.

Она добавила, что обыски были проведены в двух регионах одновременно. В Новосибирской области был найден тайник с шестью килограммами готовых для продажи наркотиков. А самих наркоторговцев задержали в Алтайском крае в одной из лабораторий. Там же было изъято более 80 килограмм запрещенных веществ.

Видео: МВД Медиа

Как рассказала представитель ведомства, проведенная экспертиза показала, что изъятый наркотик оказался мефедроном. Злоумышленники планировали продавать его на территории Западной Сибири.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанные два гражданина СНГ и уроженец Новосибирской области заключены под стражу.

4 апреля сообщалось, что у наркоторговцев из Брянска изъяли более 200 граммов героина.