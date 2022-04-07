Более половины россиян собираются работать на пенсии

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Около 60 процентов россиян изъявили желание работать после выхода на пенсию, показал опрос исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1910 жителей России от 18 до 55 лет в период с 31 марта по 6 апреля.

Согласно результатам исследования, более половины горожан (58 процентов) точно продолжат работать после достижения пенсионного возраста. 48 процентов опрошенных уточнили, что это будет зависеть от состояния здоровья, а 15 процентов будут работать около 10–15 лет после выхода на пенсию. Остальные выйдут на пенсию.

При этом 48 процентов опрошенных уверены в том, что расходы придется урезать по достижении пенсионного возраста. На средства от пассивного дохода планируют жить 19 процентов жителей России, на средства от сдачи недвижимости — 17 процентов, а на помощь детей рассчитывают всего три, пишет ТАСС.

12 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российское правительство должно оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке труда, чтобы поддержать занятость граждан и сохранить рабочие места.