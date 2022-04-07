На природных территориях столицы проснулись ежи

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На природных территориях Москвы обнаружили первые следы ежей. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— На природных территориях Москвы обнаружены первые следы ежей, по которым можно понять, что некоторые из этих животных пробудились до наступления тепла, но из-за отсутствия пропитания, выпавшего снега и отрицательной температуры ежики вновь уснули. По словам специалистов ГПБУ «Мосприрода», вместе с потеплением в Москве несколько ежей уже вышли из своих норок и отправились на поиски еды: сейчас самое время для охоты на полевых мышей и насекомых, — рассказали в пресс-службе.

Также жителям столицы, которые заметят ежиков, оказавшихся в беде, нужно будет позвонить на общегородскую горячую линию по номеру 8 (495) 777-77-77.

24 марта пресс-служба столичного зоопарка сообщила о том, что после зимней спячки в Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, в настоящее время животные начали вести себя гораздо активнее и не засыпают надолго.