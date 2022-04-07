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Два грузовика столкнулись на севере Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Два грузовика столкнулись на севере Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд Карта всех событий

На севере столицы произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда и Дмитровского шоссе. Также в пресс-службе отметили, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

— Для проезда по 3-му Нижнелихоборскому проезду в сторону пересечения с Валаамской улицей свободна одна полоса из трех. По возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении дептранса.

Накануне, 6 апреля, в результате ДТП на улице Генерала Дорохова столицы загорелся грузовой автомобиль. Водитель грузового автомобиля «газель» при перестроении не справился с управлением и столкнулся с ехавшей в попутном направлении легковушкой «Шевроле Спарк». В результате столкновения грузовик врезался в фонарный столб, после чего произошло воспламенение газового баллона, находящегося в кузове.

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