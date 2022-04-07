Спортивный врач назвал главную причину болей в коленях

Старость

Спортивный врач-реабилитолог, невролог, мануальный терапевт Владимир Демченко рассказал о том, какие причины чаще всего вызывают боли в коленях.

Одна из главных — излишняя нагрузка на колени. Так, бегуны, по словам врача, в восемь раз чаще обращаются за помощью к специалистам.

— Нужно понимать, что боли возникают не только в колене, а в области коленного сустава. Чаще всего, люди приходят с мышечным дисбалансом. Именно мышцы обеспечивают правильное функционирование коленного сустава, поэтому должны быть в уравновешенном тонусе. Но частая история, когда квадрицепс нагружен, а задняя поверхность бедра и ягодичная мышца очень слабые. И получается, что у нас много напряжения спереди, которое давит на коленную чашечку, и начинаются серьезных заболевания. Проблема — дистонус мышц. И второе – избыточное использование коленей, — сказал врач в новом выпуске на YouTube-канале RTVI.

Врач объяснил, что чрезмерные нагрузки, которые люди допускают в тренажерном зале один-два раза в неделю при сидячем образе жизни, скажутся на состоянии коленей отрицательно.

Также Владимир Демченко рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье суставов. По его словам, нужно выполнять определенные упражнения, которые помогут создать мышечный баланс.