СМИ: Евросоюз перенес полный запрет на импорт угля из РФ до середины августа

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Евросоюз сдвинул запрет на импорт российского угля на месяц. Теперь он вступит в силу в середине августа. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник в объединении.

Еврокомиссия первоначально планировала трехмесячный период прекращения действия контрактов по закупке угля. Но из-за давления со стороны Германии, основного импортера российского угля в Евросоюз, этот период был увеличен до четырех месяцев.

Значительная часть стран ЕС закупает уголь на спотовом рынке. Договоры по ним будут прекращены после введения санкций.

Отмечается, что вопрос импорта нефти и газа не обсуждается. Еврокомиссия предложила ввести поэтапный отказ от российского угля на этой неделе.

По предварительным данным, Россия может потерять €4 млрд ($4,36 млрд) в год в виде упущенной выгоды от продажи угля, передают «Известия».

5 апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о пятом пакете санкций в отношении России. Он будет направлен против сфер энергетики, транспорта и торговли.