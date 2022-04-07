Онлайн-марафон «Тотального диктанта» стартует 9 апреля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В течение всего дня 9 апреля акцию «Тотальный диктант» будет сопровождать 18-часовой онлайн-марафон. В этом году трансляции пройдут из Владивостока, Новосибирска, Москвы и столицы Тотального диктанта Ярославля.

Марафон стартует в 7:30 утра по московскому времени и объединит трансляции для всех часовых зон. В программе: лекции филологов, общение с гостями (лингвистами, филологами, друзьями проекта), онлайн-диктант и даже урок удмуртского языка.

Гостями онлайн-марафона станут писатели, филологи, ученые-исследователи, популярные блогеры. Среди них автор идеи проекта «Тотальный диктант» Илья Стахеев, заместитель директора ИРЯ РАН им. В. В. Виноградова Елена Шмелёва, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова, лингвист, видеоблогер Никита Сафронов.

В рамках лекционной программы публицист, популяризатор гуманитарных наук Павел Сурков поделится исследованием культуры и литературы в России в 1900 году.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, ученый «Яндекса» Борис Иомдин расскажет об исследованиях компании, связанных с русским языком. Слушатели узнают о регионализмах, которые используют современные носители языка, а также о названиях населенных пунктов, которые только на первый взгляд выглядят как исконно русские.

Сотрудник библиотеки им. Ф. И. Васильева (Ижевск, Удмуртия) Виолетта Анисимова и популярный блогер Вера Вандербера в формате кулинарного шоу поговорят на русском об удмуртском и на удмуртском о русском языке: вспомнят удмуртские мемы, регионализмы, сравнят два алфавита и прикоснутся к особенностям быта и суеверий удмуртов.

В онлайн-марафон войдут четыре трансляции онлайн-диктанта для разных часовых зон, которые начнутся в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Эфир трансляции начнется в 8:00 (МСК) из Владивостока. На площадке ДВФУ текст прочитает Наталья Милянчук — член Филологического совета акции, кандидат филологических наук, руководитель образовательной программы «Филология (русский язык и литература)» ДВФУ.

В 11:00 (МСК) эстафету трансляций примет Новосибирск — родина проекта. Из НГУ в прямой эфир выйдет Антон Войналович, актер театра «Красный факел».

Третья площадка, с которой будет транслироваться диктовка, будет находиться в столице акции этого года — Ярославле. В 14:00 (МСК) из Волковского театра текст продиктует автор Тотального диктанта — 2022 Марина Степнова. В эфир из Ярославля выйдут и организаторы акции: координатор Тотального диктанта в Ярославле Полина Лебедева и филолог Екатерина Мельникова расскажут, как столица акции готовилась к диктанту и как он прошел в Ярославле.

Заключительную часть текста в 23:00 (МСК) прочитают из московской студии онлайн-марафона. Диктующим станет председатель филологического совета Тотального диктанта, кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

После каждой трансляции Наталья Милянчук проведет экспресс-разбор пунктуационно и орфографически сложных мест в текстах акции этого года.

Онлайн-марафон начнется 9 апреля в 7:30 по московскому времени и завершится 10 апреля в 00:30. Зарегистрироваться на онлайн-марафон и выбрать время онлайн-диктанта можно на сайте проекта.