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Мишустин назвал целью санкций против России создание паники

Александр Афонин

Политика
Мишустин назвал целью санкций против России создание паники
Фото: Пресс-служба Совфеда

Количество санкций в отношении России превысило отметку шесть тысяч. Целью их введения был удар по каждому жителю страны. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Они направлены против всех граждан. Бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку, — сказал он.

Мишустин отметил, что внешнее давление не спадало даже в период пандемии. Введенные в этом году санкции, по мнению премьер-министра, носят беспрецедентный масштаб.

Политик заявил, что, несмотря на тщательно спланированные санкции, российская экономика осталась цела. Мишустин подчеркнул, что подобные действия не применялись даже в годы холодной войны. По его мнению, цель Запада — отбросить Россию на десятилетия назад и отрезать от внешнего мира. С помощью введения рестрикций делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров и в конечном итоге — социальную напряженность, передает ТАСС.

4 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти выделили 39 миллиардов рублей на снижение напряженности на рынке труда.

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