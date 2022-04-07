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Злоумышленник похитил крупную сумму у пенсионерки под предлогом проведения новой денежной реформы

Елена Самойлова

Происшествия
Злоумышленник похитил крупную сумму у пенсионерки под предлогом проведения новой денежной реформы
Фото: pixabay.com/ru

Задержан подозреваемый в краже у пенсионеров под предлогом новой денежной реформы. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в квартиру к 89-летней жительнице столицы пришли двое, представившиеся социальными работниками. Мужчины рассказали женщине и находившемуся вместе с ней в квартире брату, что им необходимо обменять «старые» купюры на «новые» в связи с проходящей в стране денежной реформой. Также нужно написать заявление и указать в нем номера имеющихся на руках банкнот.

— Пенсионеры согласились и выполнили требуемое. После ухода незнакомцев пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств, а ее брат – мобильного телефона. Ущерб составил более 443 тысяч рублей, — пояснил Васенин.

Вскоре правоохранители задержали одного из подозреваемых — 28-летнего приезжего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный помещен под стражу.

Накануне, 6 апреля, под тем же предлогом неизвестная обокрала 91-летнюю женщину на востоке Москвы. Уходя из квартиры, злоумышленница прихватила с собой не только наличные, но и драгоценности пенсионерки.

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