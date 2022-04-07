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Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от поставок газа из России

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт объяснил, почему Европа не сможет отказаться от поставок газа из России
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец объяснил, почему европейские страны не смогут отказаться от поставок российского газа.

Эксперт подчеркнул, что замещение российского голубого топлива — максимально сложный технологический процесс, сопряженный не только огромными финансовыми затратами, но и физическими ограничениями предложения газа на мировом рынке. Часть объема могут компенсировать США при помощи СПГ, но этого недостаточно.

— Просто такого количества газа, в том числе сжиженного, на рынке просто нет. То есть, если они отказываются от российских трубопроводных поставок, нужен либо сжиженный газ, а его нет, либо поставки из Норвегии или Алжира, где крайне ограничены свободные мощности, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

В свою очередь заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что Япония не сможет отказаться от поставок российского угля. По его словам, такое решение было бы нелогичным в условиях мирового энергетического кризиса, учитывая, что Япония потребляет больше угля, чем все европейские страны, передает «Радио 1».

7 апреля Венгрия выступила против введения эмбарго на поставки энергоносителей из России.

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