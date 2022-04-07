Венгрия отказалась поддержать введение санкций против РФ в энергетике

Фото: Pixabay

Венгрия выступила против введения эмбарго на поставки энергоносителей из России. Об этом заявил в четверг, 7 апреля, глава венгерского МИД Петер Сийярто.

— Мы не поддерживаем предложения об энергетических санкциях против России, — сказал он в своем видеообращении в социальной сети.

Сийярто отметил, что речь идет не только о поставках нефти и газа — на кону сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, передает ТАСС.

1 апреля Австрия выступила против введения эмбарго на поставки сырья из России. Канцлер Карл Нехаммер заявил, что санкции имеют смысл при условии ослабления того, на кого они направлены. Он добавил, что одна из важнейших функций канцлера — обеспечение безопасности поставок энергоресурсов в страну.

Позже инициативу Австрии поддержали немецкие промышленники. Они считают, что при моментальном отказе от российских нефти и газа показатели страны упадут. В результате может начаться дефицит во всех сферах общества, и благосостояние Германии окажется под угрозой.