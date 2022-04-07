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«Я не операбелен»: актер Сергей Карякин рассказал о тяжелой болезни

Анастасия Колоскова

Общество
«Я не операбелен»: актер Сергей Карякин рассказал о тяжелой болезни
Фото: ruskino.ru

Актер Сергей Карякин, известный по сериалам «Высший пилотаж» и «Бедная Настя», признался, что у него диагностировали неоперабельную форму рака.

Артист долгое время не хотел афишировать заболевание, но вынужден обратиться за помощью, так как находится в тяжелом положении.

— Диагностировали болезнь поздновато, форма агрессивная, локализация крайне неудобная, короче, я не операбелен, — написал 50-летний Карякин в соцсетях.

Актер обратился к поклонникам за помощью, так как болезнь лишила его возможности зарабатывать. По его словам, он не может говорить, а также нормально питаться и дышать. Артист рассказал, что ранее проходил курс иммунотерапии бесплатно по ОМС, однако его состояние ухудшилось. В настоящее время он находится в состоянии истощения и весит 47 килограммов.

Жена актера Лилия также занимается сбором помощи для оплаты лечения для Сергея, пишет MK.ru.

3 марта о проблемах со здоровьем рассказал композитор Игорь Корнелюк, который осенью прошлого года отметил 59-летие. Он признался, что в последнее время его здоровье сильно ухудшилось, поэтому ему пришлось кардинально пересмотреть свой образ жизни.

Многие удовольствия музыканту теперь недоступны. У артиста накопился целый букет опасных недугов: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сахарный диабет. К тому же недавно он перенес коронавирус.

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