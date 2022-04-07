СК установил личности причастных к расправе над российскими военнопленными под Киевом

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Следственный комитет России установил личности причастных к расправе над двумя российскими военнопленными под Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе СК по итогам совещания, которое провел в Донецке председатель комитета Александр Бастрыкин в четверг, 7 апреля.

— В рамках совещания Бастрыкин заслушал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении представителей украинских националистических формирований Хизанишвили и Антонюка, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным ведомства, формирования действовали совместно и согласованно. Они выполняли приказы военного руководства и совершали насильственные преступления в отношении российских военнослужащих в Киевской области.

По итогам доклада глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выдал указания, направленные на закрепление полученных доказательств и привлечение виновных к уголовной ответственности.

5 апреля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства военнопленных под Киевом.