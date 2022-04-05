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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных под Киевом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных под Киевом
Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных под Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 5 апреля.

До этого в СМИ появилось видео, на котором украинские националисты расстреливают умирающего российского военнопленного. На кадрах также видно другого военного из состава ВС РФ, у которого связаны руки за спиной.

Глава Следственного комитета поручил установить точное место происшествия и определить личности всех причастных к инциденту, подытожили в ведомстве.

До этого Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению заняться изучением информации о якобы убийствах мирного населения в городе Буча.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны Российской Федерации опровергло заявление украинской стороны, касаемо убийств мирных жителей в Буче. В ведомстве напомнили, что национальная армия покинула город 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

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