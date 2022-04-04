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СК РФ расследует дело об «убийствах» мирных жителей в городе Буча

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СК РФ расследует дело об «убийствах» мирных жителей в городе Буча
Фото: СК РФ

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению заняться изучением информации о якобы убийствах мирного населения в городе Буча. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило ведомство в Telegram-канале.

— В целях дискредитации российских военнослужащих Министерство обороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, как доказательство массового уничтожения мирных жителей, — говорится в сообщении.

Также глава ведомства поручил установить авторов этих фейков, пишет СК РФ.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны России опровергло заявление украинской стороны, касаемо убийств мирных жителей в Буче. В ведомстве напомнили, что национальная армия покинула город 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

Также американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате США Джим Джатрас заявил, что верить Украине на слово нельзя, поскольку фейки — это часть информационной войны.

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