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Американский политолог Джатрас назвал события в Буче «украинской пропагандой»

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Американский политолог Джатрас назвал события в Буче «украинской пропагандой»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Верить на слово правительству Украины о событиях в Буче нельзя. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате США Джим Джатрас.

— Любой информации, исходящей из Киева, доверять нельзя. Достаточно только вспомнить, что мы слышали в начале спецоперации по поводу «Призрака Киева» или Змеиного острова. Фейки — это часть информационной войны, — рассказал эксперт.

По его словам, любое появление в новостях упоминаний о «зверствах» со стороны российских солдат не стоит воспринимать всерьез без официального расследования, сообщают «Известия».

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны России опровергло заявление Украины об убийствах мирных жителей в Буче. Согласно данным ведомства, российские солдаты не совершали насильственных действий в отношении мирных жителей города.

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что жертвы в Буче могли возникнуть из-за обстрела со стороны военнослужащих Украины. Российский посол назвал очевидным, что украинские власти пытаются «перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

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