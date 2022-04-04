Посол России заявил, что США замалчивают информацию об обстреле Бучи ВСУ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что к гибели мирных жителей Бучи в Киевской области мог привести обстрел со стороны военнослужащих Украины.

— В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения, — сообщил он в интервью в воскресенье, 3 апреля, изданию Newsweek.

Российский посол назвал очевидным, что украинские власти пытаются «перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью преступления радикалов в Буче срыв переговоров между РФ и Украиной.

Ранее украинские власти и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших жителей. В Сети обратили внимание, что «трупы» шевелятся.

В Минобороны РФ назвали эту видеозапись провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один мирный житель не пострадал.