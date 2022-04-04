Захарова назвала целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров

Фото: МИД РФ

Цель преступления украинских радикалов в городе Буча в Киевской области в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— На 4 апреля 2022 года РФ запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча. Смысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия, — сообщила она в воскресенье, 3 апреля, в своем Telegram-канале.

РФ призвала к проведению заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 4 апреля, из-за провокации радикалов в городе Буча в Киевской области. Первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия «выведет украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

Ранее украинские власти и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Сети обратили внимание, что «трупы» шевелятся. Кроме того, в зеркале заднего вида автомобиля оператора можно увидеть, как один из «погибших» поднимается с земли, как только машина проезжает мимо него.

В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией. Там подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал.