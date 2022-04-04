Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова назвала целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Захарова назвала целью преступления украинских радикалов в Буче срыв переговоров
Фото: МИД РФ

Цель преступления украинских радикалов в городе Буча в Киевской области в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— На 4 апреля 2022 года РФ запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча. Смысл очередного преступления «киевского режима» — срыв мирных переговоров и эскалация насилия, — сообщила она в воскресенье, 3 апреля, в своем Telegram-канале.

РФ призвала к проведению заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 4 апреля, из-за провокации радикалов в городе Буча в Киевской области. Первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия «выведет украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

Ранее украинские власти и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Сети обратили внимание, что «трупы» шевелятся. Кроме того, в зеркале заднего вида автомобиля оператора можно увидеть, как один из «погибших» поднимается с земли, как только машина проезжает мимо него.

В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией. Там подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал.

Читайте также:
Украина Мария Захарова Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте