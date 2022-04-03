Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в городе Буча

Фото: МИД РФ

Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник, 4 апреля, из-за провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.

— В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля, — написал он в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что РФ будет «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видео, снятое якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Сети обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида автомобиля оператора можно увидеть, как один из «погибших» встает, как только машина проезжает мимо.

В Минобороны России также назвали эту видеозапись провокацией. Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Также в ведомстве напомнили, что российские войска покинули город 30 марта. А на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не сообщил о каких-либо жертвах среди граждан. А первые «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день пребывания ВСУ в городе.

29 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев приказывает нацбатальонам снимать постановочные видео с якобы военными преступлениями и мародерством российских военных. По его словам, об этом сообщили пленные украинские солдаты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.