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Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в городе Буча

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
Политика
Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в городе Буча
Фото: МИД РФ

Россия призвала провести заседание Совета безопасности ООН в понедельник, 4 апреля, из-за провокации украинских радикалов в городе Буча под Киевом. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.

— В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника, 4 апреля, — написал он в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что РФ будет «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду».

Ранее украинские власти и СМИ опубликовали видео, снятое якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Сети обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида автомобиля оператора можно увидеть, как один из «погибших» встает, как только машина проезжает мимо.

В Минобороны России также назвали эту видеозапись провокацией. Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Также в ведомстве напомнили, что российские войска покинули город 30 марта. А на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не сообщил о каких-либо жертвах среди граждан. А первые «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день пребывания ВСУ в городе.

29 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев приказывает нацбатальонам снимать постановочные видео с якобы военными преступлениями и мародерством российских военных. По его словам, об этом сообщили пленные украинские солдаты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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