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Автоэксперт рассказал, как защитить машину от угона

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт рассказал, как защитить машину от угона
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как обезопасить машину от угона.

По его словам, автоугонщики умеют работать с современными системами защиты, но автомобилисты все же могут снизить риск утраты машины с помощью особых технологий.

— Очень важным фактором, препятствующим угону, являются механические дополнительные устройства, такие как блокировка педали, блокировка рычага коробки и так далее. Эти средства укомплектованы замками, поэтому велика вероятность, что угонщики просто переключатся на другой автомобиль, — пояснил Кадаков в комментарии Nation News.

Эксперт посоветовал подключать электронные средства борьбы с угоном c двухсторонней связью, чтобы владелец всегда имел возможность проверить состояние автомобиля.

Также он отметил, что стоит застраховать автомобиль, чтобы в случае угона была возможность получить компенсацию.

Ранее автоюрист Сергей Радько в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие виды электросамокатов будут признаны транспортными средствами.

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