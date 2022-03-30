Автоюрист объяснил, какие виды электросамокатов будут признаны транспортными средствами

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Решение суда признать электросамокаты транспортным средством вовсе не означает, что владельцы обычных самокатов должны теперь ездить по новым правилам. Речь идет о транспортных средствах этой категории, чья мощность может достигать свыше 250 ватт. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил автоюрист Сергей Радько:

— Если номинальная максимальная мощность электродвигателя у самоката более 250 ватт в режиме длительной нагрузки, тогда он может быть отнесен к мопедам. Следовательно, владелец электросамоката на дороге воспринимается сотрудниками ГИБДД в качестве водителя мопеда. И от него могут требовать наличия шлема, водительского удостоверения и ограничения по движению. Если мощность меньше, тогда такой транспорт не будет относиться к мопедам.

Эксперт отметил, что электросамокаты с мощностью двигателя свыше 250 ватт должны передвигаться по правилам мопедов — по правому краю проезжей части. Движение по тротуару для них запрещено. Остальные владельцы классических самокатов могут ездить по тротуарам и специально отведенным дорожкам для велосипедистов, заключил автоюрист.

Верховный суд России признал электрические самокаты транспортным средством. Об этом стало известно в среду, 30 марта. Отныне любой водитель такого транспорта будет обязан соблюдать правила дорожного движения в соответствии с законом.

В свою очередь, как заявил в беседе с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, чтобы избежать происшествий с участием водителей электросамокатов, моторизованных велосипедов и иных транспортных средств, оснащенных большой мощностью, необходимо внедрить специальные экзамены для пользователей такого вида транспорта.

По его словам, водители электрических самокатов и моторизованных велосипедов должны проходить краткий курс правил дорожного движения с последующим экзаменом