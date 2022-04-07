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Автобус загорелся на Ярославском шоссе

Елена Самойлова

Происшествия
Автобус загорелся на Ярославском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

Возгорание автобуса произошло на Ярославском шоссе. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Инцидент произошел около дома № 146, корпус 1. Причины возникновения возгорания не установлены.

О пострадавших не сообщается. По предварительным данным, все пассажиры автобуса покинули салон.

Пожар был ликвидирован через несколько минут прибывшими пожарными подразделениями.

Накануне, 6 апреля, в результате ДТП на улице Генерала Дорохова загорелся грузовик. Водитель грузового автомобиля «Газель» при перестроении не справился с управлением и столкнулся с ехавшей в попутном направлении легковушкой «Шевроле Спарк». В результате столкновения грузовик врезался в фонарный столб, после чего произошло воспламенение газового баллона, находящегося в кузове.

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