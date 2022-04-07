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Работа сервиса рассылок ЕПД восстановлена после кратковременного сбоя

Анастасия Колоскова

Город
Работа сервиса рассылок ЕПД восстановлена после кратковременного сбоя
Фото: Pexels

Пользователи mos.ru получат корректные платежные документы после восстановления сервиса рассылок ЕПД. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

— Сегодня некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В департаменте отметили, что некорректную рассылку остановили. В настоящее время специалистам уже удалось восстановить работу сервиса. Пользователи, получившие некорректные сообщения о выставленном ЕПД, получат дополнительные уведомления с разъяснениями.

Жителям столицы напомнили, что запросить сведения о начислениях за ЖКУ и оплатить их можно с помощью сервиса «Получить и оплатить единый платежный документ (ЕПД)» на портале mos.ru.

Ранее сообщалось о начале работы нового онлайн-сервиса для контроля доставки печатных единых платежных документов. Согласно Жилищному кодексу РФ, платежные документы доставляются жителям не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. В Москве ЕПД приходит раньше, уже к середине текущего месяца.

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