Профессор НИУ ВШЭ допустил появление новых видов наказания за коррупцию

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Профессор факультета социальных наук исследовательского университета Высшая школа экономики Леонид Поляков допустил появление новых видов наказания за коррупцию. Об этом он сообщил в ходе круглого стола на площадке ВШЭ в четверг, 7 апреля.

— До расстрела не дойдет, но новые формы наказания за такие вещи, очевидно, будут, — сказал он.

По мнению профессора, давление, оказываемое западными санкциями и возможным отказом от российского сырья, создает предпосылки для пристального наблюдения за любыми коррупционными схемами и прямым воровством бюджетных средств.

В ходе конференции выступил представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он считает, что уровень коррупции будет только расти, причем в колоссальных размерах. Ужесточение наказания, по мнению юриста, не поможет в снижении уровня преступлений. Решению проблемы будет способствовать развитие политической конкуренции и гражданского общества, передают «Известия».

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан страны отложить разногласия по политическим темам и объединиться ради России.