Профессор НИУ ВШЭ допустил появление новых видов наказания за коррупцию
Профессор факультета социальных наук исследовательского университета Высшая школа экономики Леонид Поляков допустил появление новых видов наказания за коррупцию. Об этом он сообщил в ходе круглого стола на площадке ВШЭ в четверг, 7 апреля.
— До расстрела не дойдет, но новые формы наказания за такие вещи, очевидно, будут, — сказал он.
По мнению профессора, давление, оказываемое западными санкциями и возможным отказом от российского сырья, создает предпосылки для пристального наблюдения за любыми коррупционными схемами и прямым воровством бюджетных средств.
В ходе конференции выступил представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он считает, что уровень коррупции будет только расти, причем в колоссальных размерах. Ужесточение наказания, по мнению юриста, не поможет в снижении уровня преступлений. Решению проблемы будет способствовать развитие политической конкуренции и гражданского общества, передают «Известия».
В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан страны отложить разногласия по политическим темам и объединиться ради России.