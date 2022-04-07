Мишустин призвал отложить политические разногласия и объединиться ради России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян отложить разногласия по политическим темам и объединиться ради страны.

По его словам, российские власти понимают, что санкционная обстановка в РФ действительно серьезная.

Глава кабмина добавил, что правительство осознает собственную ответственность и не имеет «шапкозакидательских настроений», передает РИА Новости.

Видео: Telegram / ТАСС

Недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал граждан не критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, которые уехали из страны. С начала военной спецоперации на Украине многие отечественные звезды улетели за границу. Так, ведущий программы «Вечерний Ургант» оказался вместе с семьей в Израиле. Многие увидели в этом предательство Родины, хотя Ургант заявлял, что всего лишь уехал в обычный отпуск. Песков заступился за шоумена и других селебрити.

Также Дмитрий Песков заявил, что не считает врагами государства тех, кто покинул страну, испугавшись или не поняв того, что происходит.