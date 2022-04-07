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Движение на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда и Дмитровского шоссе восстановлено после ДТП

Елена Самойлова

Происшествия
Движение на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда и Дмитровского шоссе восстановлено после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд Карта всех событий

После ДТП восстановлено движение на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда и Дмитровского шоссе. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла ранее днем. Два грузовика столкнулись на пересечении 3-го Нижнелихоборского проезда и Дмитровского шоссе. Из-за ДТП движение в сторону пересечения с Валаамской улицей частично перекрыли — была свободна одна полоса из трех.

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