Рафик Загрутдинов: 8 жилых домов строят и проектируют по программе реновации в районе Бескудниковский

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В столичном районе Бескудниковский в рамках реализации программы реновации строят и проектируют 8 многоэтажек. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся пять новостроек. Жилая площадь строящихся зданий в районе составляет 70,9 тысячи квадратных метров. Три здания проектируются, строительство на еще одной площадке начнется в скором времени, — рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что строительство многоэтажек ведется по адресам: Бескудниковский бульвар, владение 52; Бескудниковский, кварталы 8, 9, корпус 20; Коровинское шоссе, владения 10, 4А и 2А.

По словам Загрутдинова, во всех квартирах предусмотрена улучшенная отделка в соответствии со стандартами реновации. На первых нежилых этажах домов разместятся вестибюли, комнаты дежурного, лифтовые холлы, кладовые для инвентаря, зоны почтовых ящиков и технические помещения. Кроме того здесь смогут открыться кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, а также кружки и секции для детей.

Глава департамента отметил, что в общей сложности с начала реализации программы реновации в Бескудниковском ввели в эксплуатацию 9 жилых домов жилой площадью 132,7 тысячи квадратных метров.

7 апреля руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Москве в полном объеме выполнили планы на первый квартал по программе реновации.