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Мишустин заявил, что Аpp Store и Google Play могут запретить скачивание приложений в России

Георгий Соланович

Общество
Мишустин заявил, что Аpp Store и Google Play могут запретить скачивание приложений в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сервисы Аpp Store и Google Play могут запретить пользователям из России скачивать приложения. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас Россия должна создать свою платформу.

— Обращаюсь, пользуясь случаем, — ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения, — заявил Мишустин.

Премьер-министр РФ добавил, что Минцифры совместно с ведущими ИТ-компаниями на данный момент занимаются разработкой альтернативы Google Play на Android, которая должна заработать уже этим летом.

Кроме того, Мишустин гарантировал отечественным ИТ-специалистам возможность спокойно работать и зарабатывать в России. Он заключил, что для этого в стране есть все условия, передает ТАСС.

2 апреля сообщалось, что минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки в России для ИТ-специалистов может быть снижен на 50 тысяч рублей.

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