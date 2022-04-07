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Между Петрозаводском и Москвой запустят двухэтажный поезд

Лейла Алиева

Город
Между Петрозаводском и Москвой запустят двухэтажный поезд
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Двухэтажный поезд запустят 19 мая между Петрозаводском и Москвой. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

— Карелия сегодня является лидером среди туристических направлений. Высокий спрос на перевозки в ее направлении требует организации дополнительных мест в поездах. Поэтому в преддверии летнего сезона поезд № 159/160 Москва — Петрозаводск начнет курсировать двухэтажным составом, — рассказал Пегов.

По его словам, обновленный состав отправится в первый рейс из Петрозаводска 19 мая, а из Москвы — 20 мая. Расписание останется прежним. Поезд будет ежедневно отправляться из Петрозаводска в 13:50, из Москвы — в 16:40, а расписание останется прежним. Остановки предусмотрены на станциях «Сортавала», «Выборг», «Санкт-Петербург», «Тверь».

17 февраля в пресс-службе РЖД сообщили о том, что три фирменных поезда РЖД станут двухэтажными в апреле 2022 года. Обновление коснется поездов № 21/22 «Ульяновск» Ульяновск — Москва с 15 апреля, № 57/58 «Марий Эл» Йошкар-Ола — Москва с 16 апреля, а также № 53/54 «Чувашия» Чебоксары — Москва с 18 апреля.

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