Документальный фильм о работе городских служб в зимний период сняли в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице выпустили документальный фильм о работе городских служб в зимний период. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Фильм Саиды Медведевой «Лучший город Земли. Зима» рассказывает о сотрудниках, которые круглосуточно семь дней в неделю заботятся о городе и комфорте его жителей, а также о том, как коммунальщикам удается справляться с вызовами стихии.

— Вы увидите город глазами наших специалистов и узнаете, какие факторы учитываются в технологии уборки снега, для чего коммунальщикам своя метеослужба, как работают объекты генерации и многое другое, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Фильм можно посмотреть на открывшемся Rutube-канале Комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в столице активно развивается жилищно-коммунальная инфраструктура, городские службы все чаще обращаются к новой технике проведения работ, применяя бестраншейные технологии. Данную технологию используют несколько предприятий, которые отвечают за инженерную инфраструктуру и электрические сети. В частности, это компании «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор», «Мосводоканал», «Россети Московский регион», «ОЭК» и другие.