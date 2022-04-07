Столичные службы рассказали о применении бестраншейных технологий

Фото: АО «МОСГАЗ»

В столице активно развивается жилищно-коммунальная инфраструктура, городские службы все чаще обращаются к новой технике проведения работ, применяя бестраншейные технологии. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Одни из главных задач при проведении таких работ — не создавать неудобств жителям, не нарушать сложившийся ландшафт. Здесь на помощь специалистам городского хозяйства приходят бестраншейные технологии, которые в условиях плотной застройки позволяют реализовывать все мероприятия без разрытий, — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Так, данную технологию используют несколько предприятий, которые отвечают за инженерную инфраструктуру и электрические сети. В частности, компании «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор», «Мосводоканал», «Россети Московский регион», «ОЭК» и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 4 апреля, специалисты АО «Мосгаз» начали модернизировать газорегуляторный пункт в Печатниках. В ходе работ произойдет замена устаревшей модели, которая находилась в эксплуатации с начала 1970 года.

Также стало известно, что городские службы занимаются подготовкой почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев к пропуску весеннего паводка. Так, сотрудники столичных служб усиливают контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев, а также водосточной сети в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.