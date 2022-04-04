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Столичные газовики приступили к модернизации газорегуляторного пункта в Печатниках

Араз Салехов

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Столичные газовики приступили к модернизации газорегуляторного пункта в Печатниках
Фото: АО «Мосгаз»

Специалисты АО «Мосгаз» начали модернизировать газорегуляторный пункт в Печатниках. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба компании.

— В конце марта в соответствии с планом модернизации газового хозяйства столицы специалисты Мосгаза приступили к работам по техническому переоснащению газорегуляторного пункта в районе Печатники. По завершении работ пункт будет обеспечен дополнительным резервированием для большей надежности сети газоснабжения и газораспределения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что новое оборудование заменит устаревшую модель, которая находилась в эксплуатации с начала 1970 года. Модернизация газорегуляторного пункта в Печатниках позволит сделать его полностью автоматизированным, сообщает Мосгаз.

В пятницу, 1 апреля, стало известно, что сотрудники Мосгаза в столице занялись проверкой более 412 тысяч газовых приборов (23 процента от их общего количества) с начала года. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей. Подобная проверка проходит каждый год.

Помимо этого, Мосгаз сообщил о завершении первого этапа масштабной модернизации Кутузовского газопровода-дюкера. Второй этап работ включает в себя прокладку газопровода под действующей веткой метрополитена.

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