Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,1 миллиарда долларов

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Центробанк РФ в четверг, 7 апреля, сообщил, что российские международные резервы за прошлую неделю выросли на 0,35 процента или 2,1 миллиарда долларов.

— Международные резервы по состоянию на 1 апреля составили 606,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,1 миллиарда долларов США, — говорится в сообщении регулятора.

Примечательно, что 25 марта международные резервы РФ составляли 604,4 миллиарда долларов, что на 38,8 миллиарда меньше, чем 18 февраля. В Центробанке уточнили, что причинами уменьшения являются валютные переоценка активов, интервенции и рефинансирование.

Причина, по которой доллар в настоящее время начал терять свои позиции, а рубль — крепнуть, связана с тем, что некоторые недружественные страны дали свое согласие закупать газ у России за российскую валюту. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, уже сейчас есть ряд стран, которые ищут механизмы конвертации своих валют в рубли, чтобы иметь возможность рассчитаться с РФ за голубое топливо.