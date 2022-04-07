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«Еще сильнее качнет рубль»: что может повлиять на дальнейший рост российской валюты

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Еще сильнее качнет рубль»: что может повлиять на дальнейший рост российской валюты
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Причина, по которой доллар в настоящее время начал терять свои позиции, а рубль — крепнуть, связана с тем, что некоторые недружественные страны дали свое согласие закупать газ у России за российскую валюту. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, уже сейчас есть ряд стран, которые ищут механизмы конвертации своих валют в рубли, чтобы иметь возможность рассчитаться с РФ за голубое топливо:

— Ватикан выделил деньги на закупку рубля, чтобы платить за российский газ. Этому примеру может последовать вся Италия. Канцлер Германии Олаф Шольц, который ранее говорил, что не будет рассчитываться в рублевом эквиваленте, после разговора с президентом Владимиром Путиным вроде как несколько пересмотрел свои взгляды, и есть шанс, что Берлин тоже перейдет на оплату в нашей валюте.

Кроме того, Франция и Италия, по словам Юденкова, тоже рассматривают вероятность конвертации своих валют в рубли, чтобы не лишиться российского сырья:

— Если страны «Большой семерки» определятся с тем, как перейти на рублевый расчет, и такая инициатива будет в перспективе реализована, то это «еще сильнее качнет рубль» в хорошем смысле и его рост продолжится.

В то же время аналитик подчеркнул, что на курс отечественной валюты будут влиять также итоги спецоперации на Украине и ситуация на рынке активов.

Курс доллара на Московской бирже впервые с 23 февраля опустился ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 7 апреля.

Евро, в свою очередь, торгуется по цене ниже 83 рублей. Таких показателей европейская валюта достигла впервые с 10 февраля.

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