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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 23 февраля

Полина Долганова

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Курс рубля
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей впервые с 23 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже впервые с 23 февраля опустился ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов от четверга, 7 апреля.

Евро, в свою очередь, торгуется по цене ниже 83 рублей. Таких показателей европейская валюта достигла впервые с 10 февраля.

Сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик напомнил об опыте многих стран, которые переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно снижаться.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара не может опуститься до 50 рублей, поскольку для этого нужно, чтобы отечественная экономика значительно повысила свою эффективность.

Курс валют начал расти после действий РФ на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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