Экономист Беляев объяснил, почему курс доллара не может опуститься до 50 рублей

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Базовый курс рубля был зафиксирован еще до начала российской спецоперации на Украине на уровне 76 рублей за доллар. Именно к такому показателю и стремится национальная валюта. Об этом в пятницу, 1 апреля, в беседе с «Вечерней Москвой» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Это и есть высшая граница укрепления рубля. Экономика России осталась той же самой, и ни о каком курсе в 50 рублей за доллар речи быть не может, потому что для этого нужно, чтобы отечественная экономика значительно повысила свою эффективность, — пояснил он.

Также эксперт отметил, что прогнозы о курсе национальной валюты не несут за собой каких-либо оснований. По его словам, котировка национальной валюты определяется общим состоянием экономики страны.

1 апреля главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов рассказал, что в России стоимость доллара может опуститься до значения 30 рублей из-за резкого падения российского импорта в мире и жестких ограничений на покупку.

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.