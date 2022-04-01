Эксперт рассказал о факторах, повлиявших на стабилизацию и укрепление курса рубля

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Факторы, связанные с действиями западных стран, повлияли на стабилизацию и укрепление курса рубля. Об этом в пятницу, 1 апреля, в беседе с «Вечерней Москвой» заявил аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, национальная валюта начала укрепляться из-за снижения спроса на иностранную валюту внутри страны, положительной динамики рубля и грамотных действий Банка России.

— Почему так взлетел доллар? Из-за массовой скупки доллара на бирже, вызванной паническими настроениями у банков и населения. Паникеры хотели купить доллар, чтобы уйти в более стабильную валюту. Все те, кто хотел это сделать, сделали. Теперь начался откат, — рассказал эксперт.

При этом эксперты WSJ полагают, что текущий курс российской валюты «не отражает реальной картины», а ее укрепление свидетельствует о «валютных интервенциях». Юденков считает, что ЦБ на данном этапе нет смысла раскидываться валютой, поскольку Центробанку нужна валюта для выплат по евробондам.

Напомним, что директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что западные санкции в отношении России должным образом работают, а Москва лишь искусственно «накачивает рубль».