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Эксперт: Стоимость доллара может опуститься до 30 рублей

Георгий Соланович

Экономика
Эксперт: Стоимость доллара может опуститься до 30 рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

В условиях резкого падения российского импорта в мире и жестких ограничений на покупку, использование и вывоз иностранной валюты в РФ стоимость доллара может опуститься до значения в 30 рублей. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Тем не менее, по его словам, столь низкий курс американской валюты не нужен даже российскому правительству.

— Курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции, — пояснил эксперт.

Антонов подчеркнул, что в настоящий момент без необходимых данных среднесрочные и долгосрочные прогнозы по курсу рубля строить невозможно. Сам аналитик считает, что в ближайшее время ЦБ РФ начнет ослаблять свои меры: снижать ключевую ставку до 13-15 процентов годовых или уменьшать комиссию на покупку валюты на бирже.

До этого момента рубль продолжит укрепляться, передает агентство «Прайм».

31 марта рубль в начале валютных торгов на Московской бирже начал укрепляться по отношению к доллару и евро более чем на один процент.

Согласно данным биржи, на 10:05 по московскому времени курс доллара оценивается на уровне 83,55 рубля, а курс евро — 93 рубля. Так, европейская валюта показала снижение на 1,21 процента, а американская — на 1,18 процента.

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